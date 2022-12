The Witcher 3: Wild Hunt is sinds kort ook beschikbaar op de huidige generatie consoles en dan is een vergelijking tussen de PS5- en Xbox Series X-versies uiteraard onvermijdelijk. Digital Foundry heeft ons zoals gebruikelijk weer van een handige side-by-side video voorzien, waarin vooral één verrassend detail naar voren treedt.

Het blijkt namelijk dat The Witcher 3 op de PlayStation 5 een betere draw distance heeft dan op de Xbox Series X. Dit betekent dat de wereld er van ver gevulder uitziet op Sony’s console, terwijl Xbox spelers het met iets kalere vergezichten moeten doen. Eens elk deel van de omgeving ingeladen is, blijkt de hoeveelheid detail wél identiek te zijn.