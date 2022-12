Met Star Wars Jedi: Survivor lanceert EA volgend jaar het langverwachte vervolg op het fel gesmaakte Star Wars Jedi: Fallen Order. In een recent interview met Game Informer liet regisseur Stig Asmussen onlangs heel wat nieuwe informatie optekenen. Zo gaf hij aan dat de game een gloednieuwe planeet én gang aan het Star Wars universum zou toevoegen. En daar bleef het niet bij.

Protagonist Cal Kestis zal in Jedi: Survivor namelijk de beschikking hebben over vijf verschillende lichtzwaardstanden, waaronder één die het zwaard zal combineren met een blaster. Andere standen geven Cal de beschikking over een crossguard zoals Kylo Renn of gaan voor een dubbele aanval met een tweezijdig zwaard à la Darth Maul. Elke stand is ideaal voor een ander type situatie.

“We have five fully realized stances in the game. A lot of it depends on the enemy that you’re coming across. It’s advantageous to use certain types of stances against certain types of enemies, and it’s up to the player to figure that out. It requires the player to break down the enemies and figure out what the best weapon of choice is.”