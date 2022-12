The Callisto Protocol schuwt enige vorm van gore niet en de game is zelfs voorzien van een reeks sterfanimaties. Sterker nog, er zullen er op termijn via downloadbare content zelfs extra voor de game beschikbaar worden gesteld, maar tegelijkertijd is er nu ook een ietwat opvallende functie aan de game toegevoegd.

Na de laatste update is het nu mogelijk om de sterfanimaties over te slaan, een optie die niet aangegeven werd in de patch notes maar wel in de game is geïmplementeerd. Hoewel de ontwikkelaar best trots is op de vele sterfanimaties, is het tegelijkertijd ook wel een logische toevoeging.

Het kan soms best even duren en als je keer op keer doodgaat, kan het wat tegen gaan staan. Als oplossing hiervoor is het nu dus mogelijk de animaties over te slaan. Andere aanpassingen hebben te maken met dat Jacob sneller health terugkrijgt en dat het wisselen van wapens net wat vlotter gaat.