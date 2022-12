Eergisteren lieten we jullie weten dat er in januari tien games zullen verdwijnen uit PlayStation Pus Extra en Premium. Nu weten we ook al welke titels er in februari 2023 op de lijst staan om te verdwijnen uit de digitale games service.

True Trophies meldt dat er op 21 februari 2023 zeven games uit de bibliotheek van PlayStation Plus Extra en Premium zullen worden geschrapt. De titels waar het om gaat zijn de volgende:

Agatha Christie The ABC Murders

The Book of Unwritten Tales 2

Grand Theft Auto Vice City The Definitive Edition

Sine Mora EX

Skydrift Infinity

Sparkle Unleashed

The Turing Test

Deze games nog spelen? Zorg dan dat je dit voor de genoemde datum doet.