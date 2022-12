Kojima Productions heeft momenteel twee games in ontwikkeling: Death Stranding 2 en een project met Microsoft. Vermoedelijk betreft het project met Microsoft de game Overdose waar al enige tijd geruchten over rondgaan en waar zelfs al wat footage van is gelekt. Kojima is echter erg discreet als het op informatie aankomt, dus vooralsnog is het een beetje gissen.

Wel kon Kojima in een interview met IGN kwijt dat zijn nieuwe game iets is wat men nooit eerder heeft gezien of ervaren. Zijn nieuwe game zou als een nieuw medium gezien kunnen worden. Dit concept werd aanvankelijk bij meerdere uitgevers gepitched. Microsoft was de enige die het concept accepteerde daar waar andere uitgevers dachten dat Kojima gek was.

Hoewel hij geen concrete informatie geeft, blijkt uit zijn omschrijving wel dat de nieuwe game meer is dan ‘gewoon een game ontwikkelen’, gezien er een specifieke infrastructuur vereist is. Microsoft begreep wel wat Kojima wilde en stapte aan boord van het project.

“I tend to get easily bored. Part of why I’ve been able to make games for 30 years is because new technology replaces the old so quickly. The tech you use today may not be applicable tomorrow, and I’m interested in figuring out ways to incorporate the new. Making the wrong choice can result in failure, of course. It’s a bit like a space program in that way.

The project we’re working on with Microsoft is one I have been thinking about for five or six years already. The project required infrastructure that was never needed before, so I discussed it with lots of different big companies and gave presentations, but they really seemed to think that I was mad. It was ultimately Microsoft who showed that they understood, and now we’re working together on the project, including the technology front.”