Het is dit jaar 25 jaar geleden dat Kazunori Yamauchi de wereld liet kennismaken met Gran Turismo. Een franchise die anno 2022 nog steeds springlevend is, zo zagen we eerder dit jaar het meer dan uitstekende Gran Turismo 7 verschijnen. Om het jubileum te vieren, heeft Polyphony Digital een video uitgebracht die terugblikt op de afgelopen 25 jaar.

Daarbij heeft Yamauchi ook een brief geschreven aan alle fans, die op het PlayStation Blog is gepubliceerd. Hierin blikt de Japanner terug op zijn jonge jaren, het begin van de franchise en meer. Best interessant om even te lezen. Daarbij stipt hij ook aan dat de franchise als geheel inmiddels meer dan 90 miljoen exemplaren heeft verkocht.

De video met inmiddels nostalgische beelden bekijk je natuurlijk hieronder.