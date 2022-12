Eerder wisten wij al te melden dat Valkyrie Profile: Lenneth uitgesteld was naar 22 december. Belofte maakt schuld en zodoende is Valkyrie Profile: Lenneth nu dan toch beschikbaar voor de PlayStation 4 en PlayStation 5. De game staat te koop voor €19,99 hoewel bezitters van de Digital Deluxe Edition van Valkyrie Elysium de game gratis binnen kunnen halen.

Valkyrie Profile: Lenneth is een port van een PlayStation Portable game, die op zijn beurt weer een vernieuwde versie van de oorspronkelijke Valkyrie Profile is. In tegenstelling tot Valkyrie Elysium is Valkyrie Profile: Lenneth een turnbased RPG met een wat unieke kijk op het verkennen van de map doordat je ook kan springen, sliden en proberen een eerste klap aan vijanden uit te delen in tegenstelling tot bijvoorbeeld klassieke Final Fantasy’s.