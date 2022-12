Met de komst van de current-gen update/upgrade voor The Witcher 3: Wild Hunt kent de game weer ongekende populariteit en velen zijn ongetwijfeld weer (opnieuw) bezig met het avontuur van Geralt of Rivia. Over het algemeen doen de consoleversies het wat beter qua performance dan de pc-versie, want voor die editie van de game werd eerder al een update uitgebracht ter verbetering van de stabiliteit en performance.

Toch blijkt de game nog steeds niet helemaal stabiel op de pc en daarom heeft CD Projekt Red een nieuwe hotfix uitgebracht. Deze pakt de stabiliteit van de game verder aan en zou de algehele performance nog verder moeten verbeteren. Daarnaast brengt de hotfix ook verbeteringen voor de foto modus naar de game. Hieronder een samenvatting van alles wat de update doet.

“We’ve released another hotfix for The Witcher 3: Wild Hunt on PC. It further improves the overall stability and introduces fixes to photo mode, Arabic language in the game, toxicity bug, Steam Deck and more. The game version won’t change.”