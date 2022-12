Hideo Kojima staat natuurlijk vooral bekend om zijn werk aan de Metal Gear-franchise, alsook Zone of the Enders. Sinds zijn breuk met Konami heeft hij samen met Sony Death Stranding gemaakt, waar inmiddels ook een vervolg op is aangekondigd. Tevens werkt de Japanner samen met Microsoft aan een nieuw project.

Toen hij nog bij Konami zat was de druk om met Metal Gear aan de gang te blijven vrij groot, daar waar de Japanner juist meer de creativiteit op wilde zoeken. Nu hij is losgebroken van de Japanse uitgever, heeft hij alle ruimte om die creativiteit effectief vorm te geven.

In een interview met IGN werd Kojima gevraagd of hij in de toekomst weer met een bekende en gevestigde IP aan de slag zou willen, maar dat ziet hij niet echt zitten. Kojima Productions is een privaat bedrijf en Kojima heeft dit bedrijf niet opgericht met als doel om steeds groter te worden.

Het doel is namelijk om goede games te maken en andere content, zonder dat dit gekoppeld is aan een bekende naam. Met andere woorden: hij wil graag zijn eigen IP’s blijven maken. De kans dat hij dus ooit terugkeert naar Metal Gear lijkt hierdoor zo goed als nihil.

“Kojima Production isn’t publicly traded, so I don’t have some goal of steadily growing the company. I just want to leave behind good work, and that’s the stance I’m taking while making games, while also considering making other kinds of visual projects. We’re going to maintain the stance of making our own IP and not working on IP licensed from others.”