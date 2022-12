Ubisoft is de laatste tijd bezig om hun meer recente games naar Steam te brengen. Voor de eerste twee weken van januari 2023 staan er weer twee titels op het programma.

Op 5 januari zal Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition te koop worden aangeboden op Steam. Een week later – dus op 12 januari – zal Tom Clancy’s The Division 2 volgen, zo blijkt uit vermeldingen op Steam.

Dit zullen niet de enige games van Ubisoft zijn die volgende maand via Steam te verkrijgen zullen zijn. Eerder deze maand liet de Franse ontwikkelaar/uitgever al weten dat Watch Dogs: Legion vanaf 26 januari in de digitale winkel van Valve aangeboden zal worden.