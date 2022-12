Eind november wist GTPlanet te melden dat Kazunori Yamauchi ‘open staat’ voor een port van Gran Turismo 7 naar de pc. Dit zou ook geen gekke zet zijn, gezien Sony in de afgelopen tijd steeds meer exclusieve PlayStation games naar dat platform aan het brengen is. Toch ziet het er niet naar uit dat Gran Turismo 7 snel naar de pc komt.

Yamauchi sprak met het Japanse Dengeki Online en hem werd gevraagd of Polyphony Digital momenteel werkt aan een pc-versie van de racegame. Dit blijkt niet het geval te zijn. Hij verduidelijkte zijn eerdere antwoord door te stellen dat een pc-versie niet iets is wat ze niet hebben overwogen, maar dat ze er momenteel niet actief naar kijken.

Kortom, ze hebben er over nagedacht, maar daar is het vooralsnog bij gebleven.

“That is not true. Regarding a PC version, I replied ‘[as a developer] it’s not that I haven’t considered all the possibilities’. That means that the possibility is not zero, simply if you ask me ‘are you doing anything concrete?’ I am not doing anything. There is nothing to talk about.”