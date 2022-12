Mike Ybarra van Blizzard kroop voor het einde van het jaar in zijn pen en liet een lange blogpost op ons los waarin hij een update geeft over de huidige stand van zaken bij Blizzard. Er wordt heel wat gezegd en één van de genoemde punten is een korte update over het nieuwste IP van Blizzard.

Momenteel werkt de studio aan een survival game, waar weinig over bekend is. Wel is nu bekend dat Dan Hay aan het roer staat van deze game. Hay is geen onbekende in de industrie: hij was eerder al verantwoordelijk voor verschillende Far Cry-games (waaronder Far Cry 3, 4 en 5), maar stapte vorig jaar op bij Ubisoft.

“Dan Hay, General Manager of Survival Game: Leading the team which is infusing this genre with Blizzard magic while crafting our first new IP since Overwatch. The team has doubled in size this year and we’re looking to grow it even more in the new year!”

Hopelijk mogen we in de loop van volgend jaar meer concrete info verwachten rond deze nieuwe game!