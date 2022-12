Een van de grootste zorgen die Sony PlayStation heeft geuit over de overname van Activision Blizzard King is dat Call of Duty op termijn exclusief wordt en direct via Game Pass wordt aangeboden. Nu is dat laatste sowieso iets wat Microsoft van plan is, maar als tegemoetkoming heeft Microsoft geopperd dat Sony de titels ook via PlayStation Plus mag aanbieden.

Sony blijft echter stug verzet bieden ondanks de vele handreikingen van Microsoft en het ziet er niet naar uit dat ze hun standpunt zullen veranderen. In de tussentijd zoekt Microsoft naar allerlei manieren om Game Pass verder te promoten en boosten, waardoor het des te meer opvallend is dat Sony dit klaarblijkelijk niet als concurrent ziet.

Volgens bronnen van Insider Gaming zou Sony onlangs een intern vragenrondje hebben gehouden onder medewerkers. Eén van de vragen die Ryan kreeg over de concurrentie op de markt ging over Game Pass, waarbij Ryan stelt dat het niet echt een concurrent is als je naar de aantallen kijkt.

“When we consider Game Pass, it seems to be getting lower [Game Pass numbers]. When we consider Game Pass, we’ve sold more PS5’s in two years than they have gathered subscribers and they’ve been doing that for 6-7 years. We’re just shy of 50 million subscribers and they are in the low 20s, but there’s more work to do to grow that number.”

Hoewel het klopt wat Ryan zegt is het toch ietwat opmerkelijk. Dit straalt namelijk zelfvertrouwen uit, dus dat Sony zich in de tussentijd enorm blijft verzetten tegen de overname is dan weer opvallend, met name omdat Microsoft nu tig handreikingen heeft gedaan die zeker gunstig voor beide partijen zijn.