Begin deze maand onthulde Hideo Kojima Death Stranding 2 tijdens The Game Awards met een trailer, maar veel weten we verder nog niet over de game. Ook is er geen releasedatum of window gecommuniceerd, maar er bestaat een kans dat we de game in 2024 zullen mogen verwelkomen.

De artiest Frank Aliberti werkt bij PlayStation Studios Visual Arts mee aan deze titel en hij heeft Death Stranding 2 op zijn Art Station profiel staan. Niks bijzonders, ware het niet dat er het jaar 2024 bij stond, wat nu niet langer het geval is maar uiteraard is er een screenshot van gemaakt dat werd gedeeld op ResetEra.

Nu is dat geen garantie dat Death Stranding 2 daadwerkelijk in 2024 uitkomt, want het kan zijn dat Aliberti tot die tijd op het project zit. Desalniettemin zou 2024 wel een reële release window zijn, gezien het origineel in 2019 uitkwam. Tegen die tijd zou Death Stranding 2 dan vier tot vijf jaar in ontwikkeling zijn, wat tegenwoordig gebruikelijk is voor projecten van dit kaliber.