Op 15 januari 2023 zal eindelijk de tv-serie van The Last of Us te zien zijn op HBO. Toch valt de serie nu al op en dat komt door de eerste aflevering. De eerste episode van The Last of Us is namelijk aardig van lengte.

Dankzij Discussing Film is bekend hoe lang de eerste aflevering van de tv-serie zal duren. Die duurt namelijk maar liefst 85 minuten. Dit is één van de langste eerste episodes ooit voor een big budget tv-reeks.

Zo kwam de eerste aflevering van Game of Thrones niet verder dan 61 minuten en het startschot voor Lord of the Rings: The Rings of Power duurde 65 minuten.