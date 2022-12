Als we Naoki Yoshida – de producer van Final Fantasy XVI – mogen geloven, dan mogen we op technisch en grafisch vlak heel wat verwachten van het nieuwste deel in de populaire RPG-reeks. Volgens hem maakt de game namelijk volop gebruik van de kracht van de PlayStation 5.

De producer is ervan overtuigd dat Final Fantasy XVI zal laten zien waar de console van Sony toe in staat is, zo meldt Genki. Er worden verschillende high-end technieken gebruikt om het spel vorm te geven die alleen mogelijk zijn dankzij de PS5. Hier valt onder andere real-time loading onder en dat zorgt voor een ervaring zonder onderbrekingen.

Om te laten zien wat Yoshida bedoelde, haalde hij de pas geleden vrijgegeven ‘Revenge’-trailer aan. Deze video toonde geen gerenderde beelden, want alles was in real-time.