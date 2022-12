Het ziet er naar uit dat Xbox-bezitters in ieder geval twee grote aankomende titels nooit te spelen zullen krijgen op hun console. Volgens Microsoft zijn dit Final Fantasy XVI en de remake van Silent Hill 2.

De laatste tijd staat het onderwerp ‘exclusieve games’ vaak in de schijnwerper. Dit komt doordat Microsoft Activision wil overnemen. Een van de bedrijven die hier tegen is, is Sony. Dit komt hoofdzakelijk doordat zij bang zijn de populaire Call of Duty-franchise van hun platform te zien verdwijnen na de overname, ook al heeft Microsoft al voorgesteld om de reeks in ieder geval voor de komende tien jaar op PlayStation te laten verschijnen.

Eurogamer meldt dat Microsoft heeft aangegeven dat Sony er ook voor zorgt dat sommige games niet op de Xbox te spelen (zullen) zijn. Zo worden Final Fantasy VII Remake en Bloodborne aangehaald. Hier blijft het echter niet bij, want volgens het Amerikaanse bedrijf zullen de aankomende Silent Hill 2 Remake en Final Fantasy XVI ook niet op de Xbox verschijnen, dit door toedoen van Sony die dat in contracten opneemt met de desbetreffende uitgevers.

Dat de laatste twee games worden genoemd is wel een beetje vreemd. Het statement van Microsoft doet vermoeden dat Silent Hill 2 Remake en Final Fantasy XVI nooit op een Xbox-console te spelen zullen zijn. We weten echter dat beide games zogenaamde ’timed exclusives’ zijn. Final Fantasy XVI is minimaal een half jaar exclusief voor de PS5 en Silent Hill 2 Remake één jaar.

Na deze tijd kunnen deze games dus ook op andere platformen verschijnen. Bovendien is niet officieel bekendgemaakt dat alleen de Xbox ‘levenslang’ heeft gekregen in deze situatie. De tijd zal het leren of Microsoft het bij het rechte eind heeft.