We zien de laatste jaren wel vaker dat speelgoedfabrikant LEGO de handen ineenslaat met bekende videogamefranchises als Sony’s Horizon, Nintendo’s Mario en natuurlijk de bekende, blauwe egel van SEGA: Sonic the Hedgehog. Laatstgenoemde verscheen in de LEGO Dimensions-lijn, die behoorlijke successen heeft weten te boeken.

Zoveel succes zelfs, dat er naar verluidt nieuwe sets onderweg zijn. PromoBricks – een LEGO-blog die vaker correcte info deelt over aankomende releases – zette namelijk een afbeelding op het internet waaruit blijkt dat er in 2023 maar liefst vijf nieuwe sets gelanceerd zullen worden.

Afbeeldingen van de sets zelf ontbreken vooralsnog, maar volgens het blog zullen de sets geprijsd zijn tussen de $29,99 en $99,99. In Europa kunnen we waarschijnlijk het dollarteken vervangen voor een euroteken. Het is tevens nog niet bekend wanneer de sets in de winkel liggen, maar het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat LEGO en/of SEGA met een aankondiging gaan komen.