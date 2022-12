Binnenkort verschijnt de serie van The Last of Us natuurlijk op HBO, maar schrijver Neil Druckmann heeft nog genoeg andere zaken waar hij mee bezig is. We weten dat Naughty Dog bezig is met een multiplayerproject omtrent The Last of Us, maar naar verluidt is het officiële derde deel inmiddels ook in ontwikkeling.

De aankomende tv-serie hoopt het stereotype omtrent gebrekkige videogame-adaptaties te doorbreken, maar Druckmann heeft ook een aantal andere zaken vanuit het productieproces meegenomen naar de studio. In een profiel van New Yorker onthult de schrijver en regisseur namelijk dat Naughty Dog voor aankomende projecten een ietwat nieuwe aanpak hanteert.

Zo heeft hij in de studio nu een zogeheten ‘writer’s room’ geopend, wat betekent dat hij niet langer alleen al het schrijfwerk op zich zal nemen, maar dat er een team vol met schrijvers zich zullen bezighouden. Op Twitter zegt Druckmann dat men hiermee games met meer onderlinge samenwerking kan maken. Uiteraard zegt de schrijver meteen dat hij ‘enthousiast is en zo snel mogelijk hun nieuwe projecten hoopt te kunnen tonen’.

https://twitter.com/Neil_Druckmann/status/1607817418541498369?s=20&t=x1YzhsUqe7XF7h4VRIMlTA