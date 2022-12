Dat Dragon’s Dogma 2 momenteel in ontwikkeling is bij Capcom is al een tijdje geweten… maar specifieke details over deze sequel zijn momenteel enorm schaars. Fans wachten aandachtig op updates omtrent de game en dat is ook regisseur Hideaki Itsuno niet ontgaan.

Famitsu sprak met Japanse ontwikkelaars (vertaald door Gematsu) over wat we van hen mogen verwachten in 2023 en Isuno gaf hierbij een (ietwat vaag) antwoord:

“I’m currently immersed in the production of Dragon’s Dogma 2, so much so that I’m losing my sense of what season it is. Things are moving along well, so I hope to further our development progress so that we can share an update with you as soon as possible.”