Grand Theft Auto V blijft maar updates krijgen en zoals eerder aangekondigd heeft de enorm populaire game nu ook een ray traced reflecties gekregen op de PS5 en Xbox Series X. Een dergelijke grafische update vraagt uiteraard voor een analyse van Digital Foundry en dat is exact wat we vandaag in de aanbieding hebben.

Het blijkt dat ray traced reflecties wel degelijk een meerwaarde zijn voor de game uit 2013: het geheel ziet er net weer een tikkeltje beter uit dan tevoren. Om een volledige bespreking mét beelden van de ray tracing update te bekijken, verwijzen we je door naar de video van Digital Foundry, die je onderaan dit artikel kan bekijken.