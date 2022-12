De laatste game die Fumito Ueda heeft gemaakt was The Last Guardian en die game is inmiddels zes jaar oud. Sindsdien heeft Ueda wat teasers gedeeld van zijn nieuwe project, maar echt veel hebben we er verder niet van vernomen. 2023 zal echter een belangrijk jaar moeten worden voor genDesign, de studio van Ueda.

In de laatste editie van Famitsu, waarin vooruitgeblikt wordt op 2023, zegt Ueda dat het team hard bezig is om wat aan te kondigen. De bedoeling is dat de volgende game volgend jaar daadwerkelijk uit de doeken gedaan zal worden.

Zodra de game aangekondigd wordt is het echter nog even de vraag hoe lang we op de titel zullen moeten wachten. Ueda is al zes jaar bezig en staat niet bekend om zijn hoge tempo, maar goed… met een aankondiging zijn we straks in ieder geval een stap verder.