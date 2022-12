Grand Theft Auto V weet nog steeds goed te verkopen, maar veel gamers zijn inmiddels wel toe aan deel zes. Er zijn al wat vroege beelden gelekt, maar we hebben officieel nog niets van de game mogen vernemen. Volgens insider Tom Henderson komt daar aankomend jaar verandering in.

Henderson laat op Insider Gaming weten dat hij sterk denkt dat GTA VI in 2023 officieel zal worden onthuld. Hij gaat er namelijk vanuit dat de game laat in 2024 of ergens in 2025 in de winkels zal liggen. GTA V en Red Dead Redemption 2 lagen nagenoeg twee jaar na hun aankondiging in de schappen, dus de insider gaat voor GTA VI van dezelfde tijd uit.

Dit betekent dus automatisch dat het zesde deel in de beroemde franchise in 2023 zal worden onthuld.

“…I said that GTA 6 will release in either 2024 – 2025, which is a firm date I strongly still believe is happening. A 2023 announcement would line up with these years perfectly, especially if you’re familiar with how Rockstar Games and Take-Two have generally handled their game announcements and releases in the past.”