Ontwikkelaar Starbreeze en OVERKILL werken al geruime tijd aan PayDay 3 en tot op heden hebben we relatief weinig gezien van de game en met een nieuwe trailer komt daar helaas nog geen verandering in. De nieuwe trailer is namelijk bedoeld om het logo te onthullen.

Daarbij geven de ontwikkelaars ook gelijk aan dat de game in 2023 zal verschijnen, waarmee ze dus nogmaals bevestigen dat de game dit jaar uitkomt, nadat ze dat in 2021 ook al hebben aangegeven. De game verschijnt dan voor pc en verschillende consoles, al is nog niet duidelijk welke consoles precies.