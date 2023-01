Rebirth Island en later Fortune’s Keep waren twee kleinere maps voor Call of Duty: Warzone waarop onder andere Resurgence gespeeld werd. Een Battle Royale variant waarbij spelers konden respawnen tot een bepaald moment in de match. Hoewel Battle Royale zich in Warzone 2.0 nu beperkt tot Al Mazrah, gaan er al lange tijd geruchten rond dat er ook een Resurgence map voor de game zal verschijnen.

De bekende Call of Duty leaker, Ralph Valve, heeft begin december vorig jaar wat details van het tweede seizoen gelekt. Hieronder viel de vermelding van de Castle map uit Call of Duty: World at War. Dit werd snel offline gehaald door Activision op basis van een copyright claim, wat eens te meer suggereert dat het klopt. Nu heeft Insider Gaming van twee bronnen wat meer informatie verkregen.

De website heeft begrepen dat Castle onderdeel zou moeten zijn van de nieuwe Resurgence map en dat die in het tweede seizoen aan de game toegevoegd zal worden. Dit heeft Insider Gaming op basis van twee bronnen, maar gezien ze een regel van drie bronnen hanteren voor absolute zekerheid, willen ze niet al te definitief zijn. Maar mocht dit kloppen, dan zal het vast niet lang duren tot we meer horen.