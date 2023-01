Er staan aardig wat games op stapel van Chinese ontwikkelaars en één daarvan is Project: The Perceiver van Papergames. Aangezien het Westen niet bekend is met deze ontwikkelaar, wil Papergames er alles aan doen om duidelijk te maken wat gamers van hun nieuwste project kunnen verwachten. Daarom is er een nieuwe, uitgebreide gameplay video vrijgegeven.

Vorige maand werd er een 40 minuten durende gameplay video gedeeld van Project: The Perceiver. Papergames vindt dat nog niet genoeg, dus hebben zij besloten om nog een lange video beschikbaar te stellen die hun game in actie laat zien. Deze video duurt bijna 50 minuten en wordt voorzien van extra commentaar van de ontwikkelaar. Check het hieronder.