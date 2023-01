2023 wordt wellicht een geweldig jaar voor fans van Final Fantasy. Op 22 juni kan je namelijk Final Fantasy XVI spelen en als het een beetje meezit kan je in december ook het tweede deel van Final Fantasy VII Remake in huis halen. Volgens Yoshinori Kitasi zal er dit jaar ook nog een andere grote aankondiging worden gedaan rondom de bekende serie.

Gematsu meldt dat Kitase het nieuwe jaar is begonnen met een bericht voor Final Fantasy-fans. De producer van Final Fantasy VII Rebirth laat onder andere weten dat hij en de rest van het team druk bezig zijn met het tweede deel van Final Fantasy VII en dat er meer over de game zal worden verteld als de tijd daar rijp voor is.

Tussen neus en lippen door meldt Kitase dat er ook een grote aankondiging gepland staat voor 2023. Het enige wat hij hierover los laat is dat het in ieder geval niets te maken heeft met Final Fantasy VII. Het volledige bericht van Yoshinori Kitasi is als volgt:

“Final Fantasy XVI is set to release this year, which means Yoshi-P needs your support now more than ever. Cheer him on as he gives it his all down the stretch!

Also! Development is picking up speed on the title I’m producing, Final Fantasy VII Rebirth I’m sure many of your collective imaginations are running wild trying to picture how we’ll recreate some of the game’s most iconic scenes, and we’ll have more to share about that when the time is right.

There’s also another big announcement unrelated to Final Fantasy VII that I can’t say anything about just yet.

Rest assured we’re working hard to make sure 2023 is the most exciting year yet.

Final Fantasy VII Rebirth Producer

Yoshinori Kitase”