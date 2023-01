Nightdive Studios werkt al een behoorlijk lange tijd aan de remake van System Shock en na meerdere malen van uitstel, kregen we de titel op de gamescom vorig jaar eens goed te spelen. De ontwikkelaar gaf toen ook al aan dat het niet nog 12 maanden zou duren voordat de game uitkomt en ze houden woord.

Via een update op de Kickstarter pagina heeft men nu aangegeven dat de game in maart dit jaar zal verschijnen voor de pc en consoles. Dit sluit aan op een eerder bericht dat de game in maart zou verschijnen, gezien de Steam pagina van System Shock dit al enige tijd aangeeft. Daarmee hebben we dus de officiële bevestiging.

Wanneer de game precies in maart verschijnt is echter nog niet bekendgemaakt, maar lang zullen we niet hoeven te wachten op meer specifieke details.