Ken Block, mede-oprichter van DC Shoes, rally coureur en een bekend gezicht in games (en op internet), is op 55 jarige leeftijd overleden na een ongeluk met een sneeuwscooter. Dit heeft Hoonigan Racing via een verklaring bekendgemaakt.

De coureur die vooral naam voor zichzelf maakte als Gymkhana specialist zou met een sneeuwscooter een steile helling op zijn gereden, waarna die omsloeg en bovenop hem terechtkwam, met de dood tot gevolg.

Ken Block heeft in het verleden meermaals opgetreden in videogames. Zo was er een Gymkhana onderdeel met hem in de DiRT franchise en ook kwam hij voorbij in Forza-games en Need for Speed. Spelers van die games zullen hem ongetwijfeld kennen.