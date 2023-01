Enkele jaren geleden werd bekendgemaakt dat de bekende streamingservice Netflix zou werken aan een tv-serie die gebaseerd is op de Assassin’s Creed franchise van Ubisoft. Tot voor kort stond showrunner Jeb Stuart (die al eerder werkte aan, onder andere, Vikings: Valhalla en Die Hard) aan het roer van deze serie, maar in een gesprek met Collider liet hij weten dat dit niet meer het geval is.

Volgens Stuart zouden recente veranderingen ervoor hebben gezorgd dat er creatieve verschillen waren tussen zijn visie en die van de (nieuwe) leden van het team achter de serie.

“I think it was a little bit of a move of executives from LA to London, and it allowed the London group who, unfortunately, had to inherit my vision of what it was instead of getting to develop their own vision. So I think that’s fair. I know it’s going to be great whenever it comes out. I think the Ubisoft guys are fantastic. I think it’s a terrific franchise. It was just a good, mutual time to move on for both sides.”