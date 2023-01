Het is geruime tijd stil geweest rondom S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, maar de afgelopen weken heeft GSC Game World een trailer en screenshots gedeeld. De studio uit Oekraïne doet daar wederom een schepje bovenop met pre-order details en de systeemvereisten voor pc.

Wat voor specificaties je pc ook heeft, je zult in ieder geval flink wat ruimte vrij moeten maken, want GSC Game World raadt hoe dan ook een SSD aan waar je 150GB aan data op kunt opslaan. Verder kijk je minimaal tegen een AMD Ryzen 5 1600X of Intel Core i5-7600K aan met 8GB werkgeheugen. Een RX 580 van AMD of GeForce GTX 1060 zijn benodigd om de game op je beeldscherm te toveren.

De gamers met een sterkere rig mogen de hoeveelheid RAM verdubbelen naar 16GB en worden een AMD Ryzen 7 3700X of Intel Core i7-9700k aangeraden. Qua GPU vraagt men een AMD RX 5700 XT of een gelijkwaardige NVIDIA kaart zoals de RTX 2070 Super of GTX 1080 Ti.

Daarbij zijn er meerdere digitale en fysieke edities van de game te bemachtigen, respectievelijk drie en vier versies. Digitaal zijn er de standaard, Digital Deluxe en Ultimate Digital edities van S.T.A.L.K.E.R. 2. De deluxe variant geeft toegang tot onder andere een digitaal artbook, de soundtrack en een extra sidequest. De Ultimate editie heeft dezelfde extra’s, maar ook twee verhalende uitbreidingen en een season pass. De studio heeft dus flinke plannen qua extra content.

Fysiek zijn er dus vier versies: Standard, Limited, Collector’s en een Ultimate Edition. Ook hier krijg je bij elke duurdere versie meer extra’s zoals een steelbook, patches, posters, figurines en zelfs een backpack en een Artifact Container lamp. De prijzen variëren van $59,99 voor de goedkoopste versie, waar de fysieke Ultimate Edition maar liefst $339,99 kost. Pre-orders zijn vanaf nu open via de website van de game.

Afbeeldingen staan natuurlijk allemaal hieronder voor je klaar. Het is nog niet bekend wanneer S.T.A.L.K.E.R. 2 lanceert, maar gezien de recente versnelling van informatie en beelden, lijkt een releasedatum niet lang op zich te laten wachten.