Op 3 maart verschijnt Wo Long: Fallen Dynasty voor alle huidige platformen, last-gen systemen en pc. Gezien de release dichterbij komt, krijgen we steeds meer van de titel te zien. Zo ook vandaag, want er is via IGN een video van maar liefst 10 minuten aan gameplay verschenen.

De video laat het nodige van de actie in de game zien, alsook de verschillende omgevingen, exploratie, combat en meer. Met name het vechten komt goed aan bod, waardoor je een goede indruk van deze game krijgt. Check het hieronder.