Eind volgende week komt er weer een nieuw deel in de One Piece gamereeks uit: One Piece Odyssey. Bandai Namco zorgt er voor dat het spel ‘in the picture’ blijft door een nieuwe video beschikbaar te stellen.

Het gaat ditmaal om een live-action trailer, waarin we een man volgen die One Piece Odessey gaat spelen en zich helemaal onderdompelt in de gamewereld. Het is een vrij korte video en het laat niet veel van de game zelf zien, maar toch willen we jullie de trailer niet onthouden, die onderaan dit bericht te checken is.

One Piece Odyssey komt op 13 januari 2023 uit voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.