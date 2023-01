Sony is niet vies van het aanvragen van menig papierwerk zoals patenten. Deze worden lang niet altijd gerealiseerd, maar ze geven wel een aardige indicatie waar de fabrikant achter de schermen allemaal mee bezig is. Nu is er op de valreep van 2022 wederom een nieuw patent gepubliceerd.

Het patent beschrijft een pass-through device waarmee spelers – via een streaming stick – diensten kunnen benaderen. In het papierwerk heeft men het over PlayStation Now, maar dit komt omdat het stuk al geschreven was voordat het vernieuwde PlayStation Plus het levenslicht zag. Het apparaat zou tevens Bluetooth bevatten, zodat spelers draadloze controllers zoals de DualSense kunnen verbinden.

Daarbij zou het kastje het ook mogelijk moeten maken om bijvoorbeeld muziek of films en series te streamen. Het ziet er in ieder geval naar uit dat Sony wel oren heeft naar cloud gaming en alle opties aan het overwegen is.