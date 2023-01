Star Wars Jedi: Fallen Order wist bij de meeste gamers goed in de smaak te vallen en zij kijken dan ook ongetwijfeld erg uit naar diens vervolg. Zij moeten er wel rekening mee houden dat het verhaal een wat meer donkere wending zal nemen.

Cameron Monaghan – die Cal Kestis speelt in zowel het eerste als tweede deel in de Star Wars Jedi-reeks – heeft in een interview met Game Informer verteld dat de subtitel van de game letterlijk genomen kan worden.

De hoofdrolspeler in Star Wars Jedi: Survivor zal namelijk tot het uiterste moeten gaan om te overleven in de game. Het verhaal zal dan ook een veel grimmiger karakter kennen dan zijn voorganger.

“We have a really interesting story with Cal where he’s faced with challenges that are difficult, and there’s not necessarily any right answers. It’s something that I always really wanted to explore with the character. It was a conversation that we had immediately after the first game – how do we put this character in situations that are challenging, and what are the ones that are really going to push him to the point where he might break?”