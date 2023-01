Afgelopen nacht kondigde Sony PlayStation Project Leonardo aan, een speciale controller die in ontwikkeling is voor gamers met een fysieke beperking. Dankzij de hoge mate van customize opties, zouden gamers de controller geheel naar eigen behoeftes kunnen opbouwen, instellen en combineren.

Daarmee volgt Sony in de voetsporen van Microsoft, die een Xbox Adaptive Controller heeft gemaakt. Met de aankondiging van de controller is het nieuws er nu uit, maar het is nog niet bekend wanneer Project Leonardo zal verschijnen. Via een interview met Wired is echter duidelijk geworden dat Sony niet over één nacht ijs is gegaan.

Zo zegt Jim Ryan van Sony PlayStation dat Project Leonardo al jaren in ontwikkeling is. Het doel was om een product te maken dat echt uniek is en waarmee een brede doelgroep aangesproken kan worden, zodat de controller ingesteld kan worden op elke fysieke behoefte.

Volgens Ryan is de controller als het ware een toolbox, waarmee spelers hun speelervaring geheel naar eigen noodzaak kunnen customizen.

“Project Leonardo is a product we’ve been developing for years, with the goal of making something that is truly unique and caters to a wide range of players with different physical needs. It’s really a toolbox for you to customise your play experience how you want.”

En vanuit het toolbox perspectief is Project Leonardo meer dan alleen een controller. Het wordt gezien als een daadwerkelijke hardware kit omdat vrijwel alles aanpasbaar is, zo zegt ontwerper So Morimoto.

“We finally settled on a split controller design that allows near freeform left/right thumbstick repositioning, can be used without needing to be held, and features very flexible button and stick cap swapping. Because players can customise it according to their needs, there is no one ‘right’ form factor. We want to empower them to create their own configurations.”

Tot slot is het doel van Sony duidelijk, zo zegt Ryan dat ze aan een toekomst werken waarin spelers ongeacht hun beperking optimaal kunnen genieten van games. Of dat nu via hardware, software of andere middelen gaat, het streven is om dit alles zo toegankelijk mogelijk te maken.