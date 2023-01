Zoals gebruikelijk krijgen grote releases vaak verschillende Special of Collector’s Editions. Bij Forspoken is dat niet anders, al gaat het hier tot nog toe alleen om de standaard editie en de Digital Deluxe editie. Toch kunnen verzamelaars van zulke edities misschien een nog leukere editie binnenslepen, al is deze niet zo breed verkrijgbaar.

In de online Square Enix Store is namelijk een nieuwe editie verschenen die toegelicht wordt met een trailer. Deze Limited Edition is enkel verkrijgbaar in de Japanse Square Enix Store, dus het is even de vraag of die ook naar Europa komt. Daarnaast kent deze editie een prijskaartje van 22.000 yen wat omgerekend zo’n € 156,- is.

Bij deze editie krijg je een fysiek exemplaar van de game, een uitgebreide versie van de soundtrack, een fysiek art book, T-shirt en een speciale doos waar alle content in verpakt zit. Hieronder kan je de trailer van de Limited Edition bekijken. Forspoken is vanaf 24 januari verkrijgbaar voor de PS5 en pc.