Het was begin vorig jaar groot nieuws: Sony nam ontwikkelaar Bungie over voor een bedrag van 3.6 miljard dollar. Sinds de overname lijkt het erg goed te lopen bij de ontwikkelaar, want er wordt volop gewerkt aan meerdere projecten.

Creative lead bij Bungie, Tom Farnsworth, deelde via Twitter trots hoe 11 jaar werken bij Bungie eruitziet, getoond via een gedecoreerd schild. Ook zegt hij daarbij dat Bungie met ondersteuning van Sony werkt aan verschillende onaangekondigde projecten.

Hier zou mogelijk een nieuwe titel onder kunnen vallen in het live service segment, aangezien Sony meermaals te kennen heeft gegeven hier meer mee te willen doen. De overname van Bungie was onder andere zinvol voor Sony die – met behulp van deze studio – hun aanwezigheid op die markt wil gaan verstevigen.

Hoe dit zich zal vertalen naar daadwerkelijke games of content, is tot op heden nog onbekend.

And with the support of Sony we are working on a number of unannounced projects too. Come join us!

Also, obviously I’m missing a medal, my kids played with the shield awhile back and I’m still looking for it, lol.

— Tom Farnsworth (@tomfromtheweb) January 4, 2023