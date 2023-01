Volgende week woensdag verschijnt One Piece Odyssey voor onder andere de PlayStation 5. In onze preview onlangs heb je al uitgebreid kunnen lezen wat onze eerste indruk was en onze review laat ook niet al te lang meer op zich wachten.

Nu de release dichterbij komt, weten we ook hoeveel ruimte je op de PlayStation 5 vrij moet houden voor deze titel. PlayStation Game Size meldt op Twitter dat de game op de PlayStation 5 29.405GB groot is. Op de PlayStation 4 is de titel iets groter met 31.823GB.

Het gaat hier dan wel om versie 1.00, dus mogelijk dat de vereiste opslag nog iets toeneemt als de release vergezeld wordt met een day one patch. Hoeveel ruimte de game op de Xbox vereist is nog niet bekend, de pc-versie neemt 35GB in beslag.