Sony zet de laatste jaren steeds meer en meer in op het vertalen van hun games naar het grote en kleine scherm. We kregen zo onlangs de eerste beelden te zien van de Gran Turismo-film en ook de HBO-reeks The Last of Us kreeg laatst nog een nieuwe trailer.

Samen met de trailer van de Gran Turismo-film sprak de baas van Sony Pictures Motion Picture Group, Sanford Panitch, over hun toekomst. Hierbij bevestigde hij dat er momenteel gewerkt wordt aan ‘meer dan 10’ film- en televisieprojecten die gebaseerd zijn op Sony games. De meesten hiervan zijn inmiddels al bekend:

The last of Us (tv)

God of War (tv)

Horizon Zero Dawn (tv)

Twisted Metal (tv)

Gran Turismo (film)

Days Gone (film)

Ghost of Tsushima (film)

Jak and Daxter (film)

Gravity Rush (film)

Uncharted (film franchise)

Dat zijn er slechts tien, dus de uitspraak van Panitch impliceert dat er achter de schermen gewerkt wordt aan nog onbekende projecten. Welke dit dan zijn, is momenteel nog niet echt duidelijk. Welke franchises zouden volgens jullie goed passen op het grote of kleine scherm?