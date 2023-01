De Tales of franchise is de laatste jaren weer helemaal terug. Het excellente Tales of Arise uit 2019 plaatste de franchise opnieuw in de spotlights en Bandai Namco heeft sinds de release van die game in 2019 niet stilgezeten. De volgende ‘nieuwe’ game in de reeks zal dan waarschijnlijk nog even op zich laten wachten, maar volgende maand (17 februari) kunnen we wel al aan de slag gaan met de Tales of Symphonia remaster, voor degenen die deze game indertijd gemist zouden hebben. Symphonia zou echter niet de enige remaster op de planning kunnen zijn…

Op de Japanse website van Tales of Symphonia werd een Q&A gepost met een hoop vragen (vertaald door Nintendo Everything). Standaard gedoe, maar toch springt één bepaalde vraag in het oog:

Q. Will there be more remasters or remakes of the Tales series? We hear from a lot of passionate fans of the series around the world that they want to play old Tales games on the latest platforms. We as a team thank all of you from the bottom of our hearts. We are currently focused on the release of Tales of Symphonia Remastered, but we await your suggestions and requests in the future.

Een officiële bevestiging is het niet, maar het team heeft dus wel enige intentie om nog meer Tales of games opnieuw uit te brengen. Mogelijke kandidaten zijn er alleszins genoeg!