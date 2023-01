Volgende maand wordt in Universal Studios Hollywood een nieuwe Super Nintendo World geopend. Er is nu echter al een video verschenen die je een eerste blik op het Nintendo gedeelte van het attractiepark gunt.

Super Nintendo World in Hollywood is zo goed als gelijk aan die in Japan, dus de ervaring zal nagenoeg hetzelfde zijn. Het enige wat niet aanwezig is, is de Yoshi attractie. Een ander verschil is dat het park in Amerika qua oppervlak kleiner is als Super Nintendo World in het land van de rijzende zon.

Hoe Super Nintendo World in Universal Studios Hollywood eruitziet check je hieronder.