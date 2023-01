Er zal haast geen pc-gamer meer ter wereld zijn die Steam niet heeft geïnstalleerd op zijn systeem en het platform is op dat gebied nog altijd de onbetwiste marktleider vergeleken met concullega’s als Epic Games Launcher en GOG. Daarbij is pc-gaming populairder dan ooit, en dat ziet Valve ook terug in de cijfers.

Het platform behaalde namelijk onlangs de mijlpaal van meer dan 10 miljoen spelers die tegelijkertijd een game aan het spelen waren. Dit werd opgemerkt door SteamDB, die een aantal van iets minder dan 10,1 miljoen spelers noteerden. Later werd dat aantal wederom overtroffen door exact 10.284.568 spelers.

Ook het gelijktijdige aantal gebruikers – die dus de software aan hebben staan, maar niks spelen – gaan al een aantal maanden voorbij de 30 miljoen, maar onlangs werd ook daar een nieuw record behaald van 33.078.963 stuks.