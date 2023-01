Over een paar weken verschijnt Forspoken en van de game hebben we inmiddels een hoop beelden kunnen zien. Sterker nog, er is zelfs een demo beschikbaar in de PlayStation Store die je met de game kennis laat maken, hoewel die nog wat issues heeft. Die zullen echter allemaal gefixt zijn bij de uiteindelijke release.

Om de game nog wat meer onder de aandacht te brengen, heeft Square Enix een nieuwe cinematische trailer uitgebracht. Met een minuut is de trailer niet echt lang, maar dankzij de mooie beelden en bijzondere krachten die in Athia te vinden zijn, is het resultaat zeker het bekijken waard.

Forspoken is vanaf 24 januari verkrijgbaar voor de PlayStation 5 en pc.