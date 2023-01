Enkele maanden geleden werd bekendgemaakt dat Ys IX: Monstrum Nox, het meest recente deel in de populaire JPRG-reeks, een native PS5-versie zou krijgen. Toen werd gemeld dat we de upgrade in de lente van 2023 mochten verwachten en nu heeft Falcom een specifieke releasedatum vrijgegeven.

We weten nu dat de game op 9 mei in Amerika zal uitkomen en enkele dagen later op 12 mei bij ons in Europa. Alle cosmetische DLC die in de voorbije maanden is uitgekomen, zal bovendien inbegrepen zitten in deze versie van de game. Tegelijk is ook een nieuwe trailer online gezet die de verschillende personages toont in al hun PS5-glorie. Bekijk de trailer hieronder.