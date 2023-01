Afgelopen weekend doken er opeens beelden op van een nog onaangekondigde sci-fi RPG voor de PlayStation 5. Toen was onduidelijk wie er op dit project zit, maar wellicht is daar nu iets meer duidelijkheid over verschenen.

In de gelekte beelden van de nog te onthullen PS5-titel is klaarblijkelijk het woordje ‘RED’ onderaan in beeld te zien, zo valt in een post op ResetEra te lezen. Nu wil het zo zijn dat People Can Fly vorig jaar een aantal codenamen van games waar zij mee bezig zijn heeft prijsgegeven. Een van deze titels was RED.

De Poolse ontwikkelaar is bekend met shooters en hun laatste titel – Outriders – was een third-person shooter, wat de nieuwe PS5 RPG ook blijkt te zijn. Met enige ervaring in het vak zou het dus geen gekke keuze van Sony zijn om hen op het nieuwe project te zetten.

Of People Can Fly daadwerkelijk verantwoordelijk is voor de nieuwe science-fiction RPG voor de PlayStation 5, moet natuurlijk nog blijken. Daarvoor moeten we de officiële aankondiging afwachten, maar wanneer die volgt is momenteel koffiedik kijken.