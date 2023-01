MechWarrior is een franchise die nu al flink wat jaren meedraait. De eerste game verscheen in 1989 en inmiddels zijn we alweer bij het vijfde deel aangekomen. MechWarrior 5: Mercenaries verscheen in 2019 en wordt binnenkort voorzien van een vierde uitbreiding. Toch lijkt ontwikkelaar Piranha Games nog niet klaar te zijn met de franchise.

Sterker nog, er lijkt nog een nieuw deel in de pijplijn te zitten. Tijdens een podcast vertelde Russ Bollock, president van Piranha Games, dat er naast de DLC ook gewerkt wordt aan een andere MechWarrior-game. Hij vertelde verder niet al teveel details over het project behalve dat de toekomstige MechWarrior-game een standalone game zal zijn die in zekere zin op MechWarrior 5 lijkt.

Bullock zei verder dat het een lange tijd zal duren voordat het nieuwe deel officieel wordt aangekondigd. Fans kunnen zich in ieder geval alvast verheugen op een nieuw deel en binnenkort dus ook aan de slag gaan met de vierde uitbreiding voor MechWarrior 5: Mercenaries.