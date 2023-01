Heb je je ooit afgevraagd hoe The Stanley Parable er zou hebben uitgezien als het puzzelavontuur had plaatsgevonden op een smartphone? Als het antwoord op die bizarre en wel heel specifieke vraag ‘ja’ is, moet je eind deze maand zeker Blackfirewall_ aanschaffen. Die titel verschijnt op 30 januari namelijk voor de PlayStation 4 en 5, Xbox consoles en pc.

In Blackfirewall_ speel je de assistent van een update die wanhopig probeert het operating system van een smartphone te redden. Als uniek uitgangpunt kan dat tellen. Met een vrolijk taterende stem in je oren dien je een aantal puzzels op te lossen, gepresenteerd in een op het eerste zicht even kleurrijk als charmant stijltje. Ziet er best leuk uit!