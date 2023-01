Friday the 13th, Dead By Daylight, Predator: Hunting Grounds, Evil Dead… Het lijstje met asymmetrische multiplayer horrortitels begint zo stilaan enorme vormen aan te nemen. En dan komen er met The Texas Chainsaw Massacre en Killer Clowns From Outer Space nóg een aantal dergelijke games aan. Met Carnival Hunt is er een zoveelste spel in dit genre aangekondigd, één dat dit keer eens niet gebaseerd is op een reeds bestaande IP.

In Carnival Hunt – de onderstaande trailer hoopt zieltjes te winnen voor de Kickstartercampagne die binnenkort van start gaat – speel je een sadistische moordenaar op de kermis óf een stel konijnen dat aan zijn klauwen tracht te ontsnappen. Winst of verlies hangt voor die laatste categorie af van onderlinge samenwerking. Carnival Hunt zal in 2023 voor pc verschijnen. Of de titel ook naar andere platformen komt, is vooralsnog koffiedik kijken.