Gisterenavond kondigde Sony PlayStation de januari line-up voor PlayStation Plus Extra en Premium aan. Hier zitten absoluut interessante titels tussen, maar blijkbaar is Sony iets te enthousiast geweest met de line-up. Zo stond ook Sayonara Wild Hearts erbij, maar dat blijkt een fout te zijn. Die game zal niet vanaf 17 januari deel uitmaken van de line-up.

Daarnaast werd Just Cause 4 ook aangekondigd en dit met de vermelding PlayStation 4 en PlayStation 5. Er is echter geen PlayStation 5-versie of een upgrade beschikbaar, wat deed vermoeden dat dit in de pijplijn zat. Sony heeft de PlayStation 5 vermelding echter weggehaald, waardoor het er naar uitziet dat het gewoon om de PlayStation 4-versie gaat.

Het volledige (geüpdatete) overzicht van PlayStation Plus Extra en Premium games voor januari kan je hier vinden.